Biker infortunato a Magliolo: intervento dell'elisoccorso Grifo

Macchina dei soccorsi mobilitata questo pomeriggio intorno alle 16,30 per un biker caduto durante una discesa sul famoso, quanto impervio, sentiero Roller Coaster, nel territorio comunale di Magliolo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino, dopodiché si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo, che ha trasportato il ferito (un 25enne britannico, con un importante trauma al bacino) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.