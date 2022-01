Pro Loco di Gorra e Olle, in cantiere il "Progetto Giovani"

Prosegue l'attività della Pro Loco di Gorra e Olle, anche con un occhio di riguardo per i più giovani. Il presidente Emilio Bolla ha infatti scritto una "lettera aperta" indirizzata ai genitori dei ragazzi del comprensorio informando loro delle recenti iniziative intraprese "al fine di dare la possibilità ai ragazzi dei nostri paesi di avere momenti di aggregazione e di offrire loro luoghi di incontro protetti e sicuri".

Nell'elenco espresso da Bolla figurano la pulizia e il taglio dell’erba al campo sportivo “Gostino”, l'acquisto e la sistemazione nelle due porte delle nuove reti da calcio, l'acquistato di pettorine colorate e l'accordo con il Finale Calcio consistente in oltre 20 palloni in cuoio e diversi indumenti sportivi. "Nell’accordo figurava anche un allenamento mensile presso il nostro campo di Gorra con il preparatore atletico delle giovanili Sig. Sgambato" ha sottolineato inoltre il presidente della Pro Loco, associazione che ha inoltre offerto ai ragazzi due locali al piano superiore della sede sociale, uno per le riunioni ed uno attrezzato di calciobalilla.