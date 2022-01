Grandi elettori, Rossetti (Pd): “Onorato per la fiducia. Nuovo Presidente della Repubblica dovrà dare speranza e sicurezza al Paese”

“Ringrazio il Gruppo regionale della Lista Sansa e del Partito Democratico che mi hanno dato fiducia: sono onorato di essere uno dei grandi elettori. Il paese vive una situazione mai vista prima: da un lato il dramma del Covid e dall’altro la grande opportunità dei fondi straordinari messi a disposizione dall'Europa per la crescita e lo sviluppo del nostro paese, che va sfruttata al massimo. Mai, forse, un Presidente della Repubblica è stato eletto in una situazione così delicata. Sono convinto che parteciperò all'elezione di una persona che ci darà sicurezza e speranza, quello di cui il Paese ha bisogno”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti scelto per essere uno dei grandi elettori.