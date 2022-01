Quiliano, problemi tecnici: rinviato il rilascio dei certificati anagrafici presso i tabaccai

Non sarà avviato nella giornata di domani, venerdì 14 gennaio, il servizio di rilascio dei certificati anagrafici della Città di Quiliano presso le tabaccherie del territorio.

Nonostante l'accordo con la Federazione Italiana Tabaccai, che permetterà a tre esercizi locali di partecipare a questa iniziativa voluta dall'Amministrazione, un malfunzionamento del sistema informatico della ditta interessata costringerà a rinviare l'avvio di qualche giorno.

Attraverso la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, con i servizi demografici e informatici della Città di Quiliano, le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono tre e risultano dislocate rispettivamente a Quiliano, Pilalunga e Valleggia, garantendo quindi la copertura di una vasta area territoriale dell’ente.