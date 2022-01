Andora, proseguono gli interventi sulle strutture sportive: nuove attrezzature per le scuole e ristrutturazione del tetto al Palazzetto

“Dopo quello della bocciofila, sarà sistemato anche il tetto del Palazzetto dello Sport di via Piana del Merula ad Andora”. Lo ha annunciato il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta, nel corso di una visita alle scuole di via Cavour per la consegna ufficiale di nuove attrezzature dedicate alle attività della Palestra degli Andoresi, che sorge nel plesso scolastico.

“Siamo felici di poter fornire materiali per un valore di circa 30mila euro: si tratta di materassini, pesi, palloni da basket, da pallavolo, palle mediche e tappetini per la ginnastica che potranno essere utilizzati dai ragazzi delle scuole primarie e medie e dalle associazioni sportive che operano nella palestra– ha dichiarato Ilario Simonetta – A breve saranno anche montati pannelli anti-trauma lungo tutto il muro perimetrale della palestra del plesso di via Cavour. Per assicurare un’adeguata pulizia dei locali sono state acquistate anche una moderna macchina lavapavimenti e una sanificatrice”.

Nel corso della visita al plesso, sono stati annunciati ulteriori lavori sulle strutture sportive andoresi. “La Regione ci ha concesso un contributo di 126mila 400 euro, dal Fondo strategico, per la realizzazione dei lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport di via Piana del Merula – ha annunciato Ilario Simonetta con il sindaco Demichelis - Prevediamo di realizzare le opere a conclusione delle attività sportive ora in corso, per non penalizzare ulteriormente le associazioni che vi svolgono attività, già fermate per molti mesi dalla pandemia”.

I lavori annunciati vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati in tutte le strutture sportive andoresi: il recente rifacimento del tetto della bocciofila e dei campi da gioco, il nuovo riscaldamento al palazzetto dello sport con il rifacimento di bagni e spogliatoi, il riscaldamento con i pannelli solari degli spogliatoi del campo da calcio in erba sintetica di via Marco polo. Per la bocciofila è prevista l’attuazione di un progetto, già finanziato, di riqualificazione interna con abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di un monta persone, completo rifacimento dei bagni per gli il pubblico e per gli atleti e la realizzazione di nuovi spogliatoi.