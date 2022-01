Coronavirus, in Liguria meno casi con meno tamponi nell'ultimo bollettino: 2.496 i nuovi positivi

Numeri in calo nel classico bollettino Covid in Liguria, dove la percentuale di positività sul totale dei test analizzati si assesta al 20,6% restando stabile rispetto alle scorse ventiquattr'ore: su un totale di 12.126 tamponi (3.706 molecolari e 8.420 antigenici rapidi) sono infatti 2.496 i nuovi casi registrati.

Nel dettaglio, nell'imperiese sono 478, nel savonese 585, nel genovese 1.203 e nello spezzino 226. A questi ne vanno aggiunti 4 non riconducibili alla residenza in Liguria.

Aumentano di 28 unità i ricoveri, mentre si registra un solo decesso in Regione: si tratta di una donna di 77 anni venuta a mancare lo scorso 15 gennaio all'ospedale di Albenga.

IL DETTAGLIO

Tamponi processati con test molecolare: 2.110.057 (+3.706)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.809.638 (+8.420)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 223.801 (+2.496)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 54.209 (+1.932)

Casi per provincia di residenza

Imperia 6.897 (+236)

Savona 8.801 (+245)

Genova 28.359 (+529)

La Spezia 7.012 (+103)

Residenti fuori regione o estero 833 (+15)

Altro o in fase di verifica 2.307 (-196)

Totale 54.209 (+1.932)

Ospedalizzati: 766 (+28); 42 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 136 (+2); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 117 (+2); 9 (-) in terapia intensiva

San Martino 107 (-); 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera 140 (+10); 6 (+1) in terapia intensiva

Gaslini 19 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 147 (+8); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (+4); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 69 (+2); 5 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 29.008 (+1.767)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 164.863 (+1.563)

Deceduti: 4.729 (+1).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 999 (+40)

Asl 2 - 1.940 (-19)

Asl 3 - 6.984 (+38)

Asl 4 - 888

Asl 5 - 1.584 (-1)

Totale - 12.395 (+58)

Dati vaccinazioni 17/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.024.801

Somministrati: 3.027.435

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: **il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.