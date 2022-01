Alassio, iniziati i lavori di restyling della segnaletica per una maggiore sicurezza in città

Sono iniziati ieri mattina i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, oltre 200 interventi su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, da quelli più semplici, come il ridisegno dei singoli stalli di sosta, a quelli più articolati con zone completamente ritracciate.

"Non vi saranno particolari modifiche alla viabilità - spiega il comandante della polizia municipale di Alassio, Francesco Parrella, che sta seguendo i lavori - ma un intervento massiccio per il completo restyling della segnaletica orizzontale nell'ottica di una maggiore sicurezza stradale e dell'ordine della città. Si tratta di operazioni che vengono comunque compiute almeno una volta all'anno per le quali sono stati affidati appositi incarichi per circa 18mila euro. La ditta incaricata sarà impegnata tutta la settimana e già stamani era operativa nelle vie cittadine".

"Pochi giorni ancora - prosegue Parrella - e partirà un secondo lotto di interventi per la sostituzione dei quattro attraversamenti pedonali rialzati sull'Aurelia, prima e dopo la rotonda di via Diaz e prima e dopo quella della stazione ferroviaria. Quelli attuali, realizzati in una mescola gommosa, si sono rivelate poco resistenti e soggette a frequenti rotture, con conseguenze anche pericolose per la sicurezza di pedoni e auto e motoveicoli. Le sostituiremo con appositi rilievi in asfalto sui quali andremo a realizzare la segnaletica di attraversamento pedonale".

La spesa di questo secondo intervento è di circa 20mila euro.

"Un ringraziamento particolare al comandante dei vigili Francesco Parrella - il commento dell'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi e del sindaco, Marco Melgrati - per aver seguito l'intera procedura, e a tutto il corpo di polizia municipale che in queste giornate presteranno ausilio al traffico in quanto i lavori interesseranno tutto il territorio alassino. Approfittiamo per fare loro un particolare augurio: il 20 gennaio sarà infatti San Sebastiano, patrono della polizia municipale e, come di rito, sarà l'occasione per un bilancio dell’attività svolta durante l’anno".​