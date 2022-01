Orco Feglino, in fiamme il tetto di una casa: due famiglie evacuate (FOTO)

Questa sera (domenica 23 gennaio, ndr) il tetto di un'abitazione bifamiliare a Orco Feglino, nei pressi del campo sportivo, è andato in fiamme.

Sul posto un consistente spiegamento di vigili del fuoco: una squadra da Finale Ligure, due squadre con l’autoscala da Savona e una con l’autobotte da Albenga, coadiuvati dai volontari dell'Aib locale. Presente, in via precauzionale, anche il personale sanitario. Fortunatamente infatti, non si registrano feriti.

Stando alle prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato dal camino distruggendo completamente l'appartamento all'ultimo piano.

