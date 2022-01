Feglino, partita nel finalese la gara di solidarietà per la famiglia vittima dell'incendio

Le fiamme non hanno lasciato che un mucchio di macerie e i nudi muri pregni di acqua e fuliggine nella casa di Feglino andata in fiamme nella serata di ieri, domenica 23 gennaio.

Tutti i ricordi di una vita e gli averi della famiglia residente nell'appartamento sono stati cancellati in poche ore, la notizia ha fatto rapidamente il giro del finalese ed è così partita la "gara di solidarietà".

L'appello è scattato sui social per fornire "tutto il nostro aiuto, un aiuto concreto e immediato", scrivono gli organizzatori dal gruppo Facebook "Sei di Finale Ligure se official" con una richiesta per vestiario e materiale didattico: "Vi chiediamo di donare solo oggetti in ottimo stato e, per quanto riguarda l'abbigliamento, nuovo oppure pulito ed immediatamente utilizzabile (collaborazione massima: donate anche solo un pezzo purchè sia nuovo o in ottime condizioni)".

"Ecco ciò che serve - si legge - per la Dad dei ragazzi, telefonini oppure tablet oppure pc portatile; materiale di cancelleria; libri per la classe 3° media di Finale Ligure; vestiti: serve tutto, dalle calze alle giacché (per la mamma taglia 44 e scarpe 37, per il papà taglia 46 e scarpe 43, per il figlio taglia 16 anni/s e scarpe 41, per la figlia taglia 14 anni e scarpe 38/39).

Il punto di raccolta sarà attivo presso il bar/alimentari "Caffè d'Arte" di via Brunenghi 181 (riferimento Barbara), dove peraltro è stata attivata una raccolta fondi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con orario continuato e il sabato dalle 7 alle 14.

Un secondo punto di raccolta verrà attivato nei prossimi giorni a Calice.