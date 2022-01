Orco Feglino, domato l'incendio nella villetta: un appartamento distrutto

Passata la paura si fanno i conti con lo scoramento a Feglino, nelle vicinanze del campo sportivo, dove nella serata di ieri (23 gennaio, ndr) un rogo sviluppatosi dalla canna fumaria di una stufa ha distrutto il tetto di una villetta bifamiliare e l'appartamento attiguo all'ultimo piano, oltre a danneggiare pesantemente l'abitazione al piano sottostante.

Ingente lo spiegamento di forze messo in campo dai Vigili del fuoco per domare le fiamme, per le quali l'allarme è scoppiato poco dopo le 22: sul posto sono giunte squadre da Finale, Albenga e Savona con l’autoscala e diverse autopompe. A coadiuvarli anche una squadra di volontari antincendio locale.

Non si sono fortunatamente registrati feriti o ustionati, ma quattro persone sopraggiunte per aiutare la famiglia in difficoltà sono state trasportate dal personale sanitario, giunto in loco con la Croce Verde di Finalborgo, la Bianca di Finalmarina e l'automedica, al Santa Corona per accertamenti a seguito delle inalazioni.