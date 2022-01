Giorno della Memoria, anche la Diocesi a Savona ricorda le vittime dell'Olocausto

Il Comune di Savona, Medaglia d’Oro per la Resistenza, invita la cittadinanza alle iniziative organizzate per il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, con la partecipazione di ANED, ANPI, ARCI, ISREC, FIVL e dei sindacati CGIL, CISL e UIL e a cui presenzierà anche il vescovo Calogero Marino. Gli eventi in programma si ispireranno alle parole del partigiano antifascista, chimico e autore ebreo torinese Primo Levi, anch’egli deportato ad Auschwitz: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”.

Si inizierà alle ore 15:45 nel quartiere Lavagnola con la deposizione di un omaggio floreale al monumento ai deportati. Successivamente alle ore 17:15 in piazza Goffredo Mameli l’attore Jacopo Marchisio curerà la lettura di alcune testimonianze. Alle ore 18 sarà infine deposta una corona al monumento dei caduti.

Il 27 gennaio di ogni anno in tutto il mondo ricorre il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto, designato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in questa data perché nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.