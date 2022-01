Carcare, in arrivo due trubox in via Nizzareto e via Nazionale

L'attività di vigilanza sul traffico e sulle norme di comportamento per il rispetto del codice della strada, è iniziata con la presenza degli agenti all'ingresso e all'uscita delle scuole di via del Collegio e via Cornareto. Una massima attenzione verrà dedicata agli attraversamenti pedonali più frequentati nel centro cittadino e in particolare a quello posto prima della curva in fondo a via del Collegio di fronte alla Chiesa dei Padri Scolopi.

"Nonostante la carenza di organico abbiamo sempre garantito la vigilanza nei pressi degli istituti scolastici - spiega il comandante Luca Pignone - In questo 2022 cercheremo di intensificare i controlli anche in altri orari, a tutela delle fasce più esposte della popolazione, in particolare degli anziani perché vogliamo limitare al massimo il rischio di investimento di pedoni o di incidenti stradali".