Savona, cerimonia di giuramento per 12 medici e odontoiatri laureati nel triennio 2019-2021

Dopo diversi rinvii, a causa della contingente situazione pandemica, sabato 22 gennaio scorso alle 9.30 si è svolta la seconda cerimonia di giuramento dei medici e odontoiatri laureati nel triennio 2019-2021, in seguito alla prima, che si è tenuta il 4 dicembre scorso, e ad altre che seguiranno. Una cerimonia di dimensioni contenute, questa che, per evitare un pericoloso sovraffollamento, ha visto solo la presenza dei medici e odontoiatri neolaureati, senza quindi il coinvolgimento di parenti e amici, che hanno però potuto seguire a distanza attraverso il collegamento in videoconferenza.

88 in totale i neolaureati tra Medicina e Chirurgia e Odontoiatria del triennio 2019-2021, 12 dei quali presenti alla cerimonia che, dopo un'introduzione del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Savona, dottor Luca Corti, e del consigliere dottor Renato Giusto, hanno potuto pronunciare alcune parole sulle proprie speranze future e sulle motivazioni per cui hanno scelto la facoltà di medicina.

Alle 11 la dottoressa Beatrice Bogliolo, scelta come da tradizione perché la più giovane del gruppo, ha dato lettura del giuramento, dopodiché sono state scattate le tradizionali foto di gruppo.

“La prossima cerimonia - spiega il dottor Corti - verrà organizzata compatibilmente con le restrizioni imposte dalla pandemia, nella speranza che la morsa dei contagi si riduca al più presto”.

I medici che hanno giurato lo scorso 22 gennaio sono: Beatrice Bogliolo, Daniele Dotta, Emanuela Lanari, Francesco Manni, Margherita Manni, Veronica Martini, Matilde Mattiauda, Valentina Musante, Luca Priano, Davide Santinelli, Mirko Siri e Riccardo Tassara.