Giorno della Memoria a Savona, il presidente dell'Aned Falco: "Messaggi vengano lanciati non solo oggi ma per 365 giorni" (FOTO e VIDEO)

"Vogliamo lanciare un messaggio non solo oggi ma 360 giorni l'anno. Non ci si può considerare democratici se non si è antifascisti, è il cardinale principale per portare avanti il testimone di chi dal lager non è mai sopravvissuto".

Con queste parole il presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti Savona-Imperia Simone Falco, successore della compianta Maria Bolla, ha voluto lanciare un messaggio forte in occasione del Giorno della Memoria.

Sono state molteplici le iniziative che si sono svolte oggi nel savonese e a Savona è stata deposta nel pomeriggio a Lavagnola in via Martiri della Deportazione è stato posizionato un omaggio floreale al monumento che ricorda i deportati di Dachau, Gusen, Mauthausen, Auschwitz, Birkenau, Treblink, Buchenwald, Flossenburg, Bergen-Belsen, Ravensbruck, Sachsenhausen.

In piazza Mameli invece Jacopo Marchisio, attore e regista dei Cattivi Maestri ha letto alcuni brani tratti dalle memorie di alcuni deportati che sono sopravvissuti ai campi di sterminio.

Allo scoccare delle 18.00 è stata deposta una corona davanti al Monumento dei Caduti in omaggio ai deportati alla presenza delle massime autorità cittadine.