Savona, canone del suolo pubblico ridotto del 50% per gli eventi che valorizzano il territorio: "Primo passo verso il nuovo regolamento"

Canone per l'occupazione del suolo pubblico ridotto del 50 per cento per tutte quelle manifestazioni utili ai fini della riqualificazione della città svolgendo anche una funzione di presidio, specie nei Quartieri.

Oggi la Giunta ha approvato su proposta dell'assessore Elisa Di Padova la delibera che, spiega “è in linea con gli obiettivi del mandato e di questa fase amministrativa che abbiamo denominato Re-Start Savona. Il fine è promuovere e spingere quelle iniziative che svolgono una funzione di valorizzazione del territorio, in quanto effettuate in aree in sofferenza commerciale e necessarie di rivitalizzazione e di riqualificazione”.

L'assessore Di Padova aggiunge che “questo ha a che fare con un'impostazione che stiamo portando avanti con la giunta, e in particolare con l'assessore Barbara Pasquali, a partire per esempio da Piazza del Popolo. E prevede che, accanto ad attività legate alla pulizia, al decoro e alla sicurezza, si porti “vita”, anche grazie a iniziative di supporto ai residenti, alle famiglie e al commercio. Con questa iniziativa si mette inoltre il primo mattoncino funzionale alle modifiche che intendiamo apportare al regolamento delle manifestazioni commerciali per alzare la qualità e migliorare la diffusione delle stesse in tutte le aree della città".



Questa modifica sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale insieme ad altre tre modifiche.

La prima, in ottica di semplificazione, prevede che le manifestazioni organizzate con la partecipazione del Comune e il relativo passaggio in giunta consenta ai soggetti di evitare le richieste relative al suolo pubblico.

La seconda concede l'esenzione per le occupazioni con passi carrabili destinati ai veicoli delle pubbliche assistenze.

La terza proroga anche al 2022 l'esenzione del canone per le occupazioni temporanee effettuate da palestre, scuole di danza e associazioni dilettantistiche per lo svolgimento di attività sportive, consentendo anche l'utilizzo di attrezzature e piccoli strumenti al suolo.