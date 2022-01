Savona, Giorno della Memoria: medaglie d’onore a Lamech Bonichi e Carmine Marano

Questa mattina, nel contesto delle iniziative celebrative del “Giorno della Memoria”, presso il Palazzo del Governo il vice prefetto vicario Salvatore Mottola Di Amato ha consegnato le medaglie d’onore alla memoria ai familiari di Lamech Bonichi e Carmine Marano, deportati nei campi di concentramento nazisti.

La concessione delle medaglie d'onore è prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e per i familiari dei deceduti.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da covid-19, l’evento si è svolto - nel rispetto delle misure restrittive – alla sola presenza del vice prefetto vicario Mottola Di Amato e del presidente dell’Associazione Nazionale ex Deportati, Simone Falco.