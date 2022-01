Tpl, fumata nera dopo il vertice tra i sindacati e l'azienda: chiesto un incontro in Prefettura

Fumata nera. Ieri si è svolto l'incontro tra la rappresentanza sindacale e la direzione e presidenza di TPL Linea per tentare di trovare un accordo ai problemi dei lavoratori ma il vertice si è concluso negativamente con i sindacati che chiederanno un ulteriore incontro al Prefetto prima di arrivare allo sciopero.

Nel frattempo le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Ugl, Sial-Cobas, hanno chiesto un incontro alla Provincia di Savona per un confronto sul futuro del trasporto pubblico locale nella provincia di Savona.

Nell’incontro con l'azienda previsto dalla prima fase delle procedure di raffreddamento, la RSU sindacale ha esposte le diverse problematiche che stanno affrontando i dipendenti: dalla carenza di organico per quanto riguarda il personale viaggiante, l'officina e il lavaggio in particolar modo per il deposito di Cisano; la mancanza di separatori protettivi per i conducenti (per un totale di 23 unità); la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, l'insufficiente igienizzazione degli autobus; la cessazione dell’assunzione di personale già in pensione; l'utilizzo degli autobus di TPL mantenuti fermi per i servizi integrativi scolastici; il ripristino dell'ufficio movimento deposito di Cisano.

"L’azienda afferma l’impossibilità a soddisfare con un accordo le richieste dei Lavoratori, ponendo come vincolante la sostenibilità economica, e che a breve verrà fatto una selezione per conducenti di linea - spiegano i sindacati in una comunicazione inviata ai lavoratori - La RSU ritiene le richieste indispensabili, economicamente sostenibili, e le risposte dell’Azienda inadeguate alle esigenze del trasporto pubblico e le problematiche poste vadano risolte non ricadendo totalmente sui lavoratori e sul servizio reso all’utenza, la vertenza continuerà nelle sedi preposte. Le Segreterie hanno chiesto un incontro agli Enti proprietari, il tutto finalizzato al raggiungimento di un accordo condiviso e sostenibile".