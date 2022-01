Albissola, cinghiale trovato morto sulla spiaggia: lanciato l'allarme peste suina (FOTO)

Nella mattinata di ieri è stato rinvenuto sulla spiaggia di Albissola Marina la carcassa di un cinghiale.

Immediato è scattato l'allarme da parte di alcune persone che passeggiavano con i loro cane e prontamente sono intervenuti, nella zona del litorale più a ponente, i carabinieri forestali di Savona.

Sull'animale verranno effettuate tutte le analisi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per capire se si tratta di peste suina o se l'animale sia morto per cause naturali annegato in mare.

Albissola Marina non è tra i 7 comuni del savonese, Varazze, Celle, Stella, Urbe, Sassello, Pontinvrea e Albisola Superiore, compresi nella zona rossa dell'ordinanza firmata dalla regione Liguria come aree a rischio per la presenza dei cinghiali colpiti dal virus.

Ieri mattina a Varazze all'interno del Parco del Beigua sono state effettuate operazioni monitoraggio alla ricerca di eventuali resti di cinghiali affetti da peste suina.

Le ricerche sono state effettuate in collaborazione tra i Carabinieri Forestali della stazione di Varazze, cacciatori volontati dell'ambito ATcsv1 e dipendenti del parco del Beigua.

Le operazioni erano iniziate partendo da Alpicella e sono terminate in tarda mattinata con esito negativo. A termine delle ricerche gli intervenuti hanno provveduto a sanificare le scarpe, gli indumenti e mezzi così come prescrive la norma.

"Grazie al consigliere comunale Giusto Ambrogio per il coordinamento delle operazioni per conto della amministrazione e dell'ente parco. Grazie ai Carabinieri Forestali di Varazze sempre presenti ed ai cacciatori volontari. L'Amministrazione è costantemente informata sullo sviluppo della vicenda in modo da continuare un aggiornamento continuo a tutti" il commento del sindaco Luigi Pierfederici.

A Sassello, in località Pratovallarino durante la mattina è stato abbattuto un esemplare sospetto che si trascinava in fin di vita e anche per l'esemplare verranno effettuate tutte le indagini del caso.