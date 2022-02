Consiglio regionale, Rossetti (Pd): "Ho chiesto scusa per il ritardo, ma il dato politico è la crisi tra la Lega e Toti"

“La Lega è uscita dall'aula alle 14.57, ero in ufficio e sono arrivato alle 15.14. Ho chiesto scusa alla minoranza - racconta il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, arrivato fuori tempo massimo per votare la richiesta di sospensione della seduta - avremmo reso plastico il dato politico: l'assenza dell'assessore part time Toti è diventata insopportabile anche per i consiglieri della Lega”.

“Lascio al centrodestra i conflitti di potere e di poltrona, da mesi e mesi riteniamo che la doppia delega la paghino i liguri perché ci vuole un assessore alla sanità competente e a tempo pieno” ha concluso Rossetti.