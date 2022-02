Pnrr, il comune di Loano cerca consulenti per la partecipazione a bandi: ecco come candidarsi

Il comune di Loano cerca consulenti per il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come tutte le amministrazioni comunali italiane, anche quella di Loano è pronta a cogliere le opportunità offerte dal Pnrr nell'ambito di molteplici ambiti: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Al fine di intercettare ogni bando e quindi quanti più fondi possibile, il comune di Loano ha dato il via ad una procedura per la composizione di un elenco di esperti idonei a svolgere incarichi di consulenza, studio e supporto durante l'iter connesso alla presentazione delle domande (stesura, definizione del progetto e predisposizione dell'istanza, monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei dati) relative ai bandi connessi al Pnrr o emessi da altri enti pubblici o privati in grado di offrire finanziamenti. Pertanto, il soggetto dev’essere in grado di supportare il comune nella predisposizione del progetto (fase di preparazione) e diffusione dei risultati (elaborazione dei report, analisi e verifica).

L'elenco sarà suddiviso in distinte categorie (corrispondenti alle sei missioni) sulla base della qualificazione professionale, delle competenze, delle esperienze e degli specifici titoli di studio, culturali e professionali.

Successivamente l'elenco potrà essere utilizzato dall'Ente in caso di uscita di nuovi bandi Pnrr attivando una procedura di selezione comparativa fra tutti coloro che risulteranno idonei ad essere iscritti in esso.

Le domande vanno presentate entro le 12 del 7 marzo via Pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it. Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del comune di Loano.