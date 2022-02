Cartelle esattoriali 'pazze', Impegno per Carcare: "Finalmente la giunta De Vecchi si è resa disponibile ad avviare un dialogo con i cittadini"

"Apprendiamo che l'amministrazione De Vecchi/Bologna, a seguito delle iniziative che il nostro gruppo ha adottato nelle scorse settimane, si è finalmente resa disponibile ad avviare un dialogo con i cittadini a seguito del confuso (ed in molti casi errato) accertamento che è avvenuto in questi mesi con l'invio di molte cartelle esattoriali IMU/TASI relativi all'anno 2016". Cosi commentano in una nota Alessio Morrone e Daniela Lagasio, consiglieri comunali del gruppo di opposizione "Impegno per Carcare".

"Ricordiamo che nelle scorse settimane il nostro gruppo ha organizzato una serata presso la SOMS di Carcare con la presenza di un avvocato al fine di raccogliere le istanze ed offrire un aiuto concreto ai cittadini carcaresi, questo nonostante la spiacevole uscita del sindaco che li esortava a non partecipare all'incontro".

"Abbiamo cercato di contattare sin da subito la società 'Area S.rl' di Mondovì al fine di far venire a Carcare un loro rappresentante per un confronto diretto in prima persona, dopo qualche difficoltà, abbiamo fissato l'incontro per il 15 febbraio, l'incontro ci è stato successivamente posticipato al 18 febbraio".

"I giorni passano, le scadenze si avvicinano e i cittadini chiedono risposte. Auspichiamo pertanto che non venga ulteriormente posticipato questo incontro che noi come gruppo consiliare riteniamo urgente e doveroso. Non ci resta che sottolineare ancora una volta l'incapacità di questa amministrazione nel non rispondere alle richieste e ai bisogni dei cittadini".

"Ad oltre un mese dalla ricezione degli accertamenti la questione è ancora da definire, i cittadini non riescono ad ottenere risposte né dagli uffici comunali e né dall'azienda che spesso non risulta facile da contrattare - concludono i consiglieri - Solo 'bla bla bla' sui social e sui quotidiani da parte del sindaco di Carcare".