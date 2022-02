Rapina alla farmacia Richeri di Finale Ligure: arrestato l'autore, si era nascosto a Sanremo

Ieri mattina a Sanremo, in frazione Bussana, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Albenga e della stazione di Finale Ligure, coadiuvati dalla compagnia carabinieri di Sanremo, hanno arrestato l’autore della rapina a mano armata alla farmacia “Richeri”, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Savona.

Una rapina molto efferata quella commessa la sera dello scorso 15 gennaio da un uomo travisato con passamontagna che indossava un caschetto da lavoro di colore rosso e armato di coltello. Il malvivente dopo aver atteso per più di un‘ora l’uscita del titolare della farmacia dalla porta di servizio, posta in un vicolo laterale, buio e interno dello stabile, sotto la minaccia del coltello, aveva obbligato il farmacista a rientrare all’interno dell’esercizio per farsi consegnare l’incasso.

Accortosi che le casse erano vuote e che il Richeri teneva a tracolla un borsello contenente i 10 mila euro (l’incasso settimanale) aveva aggredito il titolare trascinandolo, colpendolo con calci e pugni fino a riuscire a rompere la tracolla e a fuggire all'esterno con il borsello prima di salire a bordo di una bicicletta smontabile di colore nero, lasciata parcheggiata in precedenza nelle vicinanze, e allontanarsi sul lungomare in direzione di Ventimiglia.

Le conseguenti e successive indagini, grazie anche alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, nonché dalla visione delle immagini delle telecamere della viabilità e di privati del luogo, hanno consentito di ricostruire l’intero percorso effettuato dall’uomo per arrivare alla farmacia e per fuggire da Finale Ligure.

Ulteriori accertamenti condotti anche grazie al determinante apporto investigativo dei carabinieri della compagnia di Sanremo hanno permesso di accertare che l’uomo, dopo la rapina, si era nascosto in una abitazione di Bussana. Gli scambi informativi con l’Arma sanremese hanno consentito di individuare il soggetto e di ottenere dal giudice una ordinanza di custodia cautelare in carcere quale responsabile della rapina.

Durante la perquisizione nella sua abitazione è stato ritrovato l'abbigliamento usato per commettere la rapina. Terminate le formalità di legge, l'arrestato, un cittadino italiano di 38 anni, è stato associato presso la casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per l’interrogatorio di garanzia.