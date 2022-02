I volontari “Ceriale al lavoro” puliscono la strada panoramica in zona via Pietrafraccia (FOTO)

Grandi pulizie oggi, 12 febbraio, a Ceriale per la zona oltre via Enrico Pietrafraccia, dove una splendida passeggiata panoramica era deturpata da un quantitativo ingente di rifiuti. L’intervento è stato possibile grazie al gruppo di volontari “Ceriale al lavoro”, di cui fa parte anche il vicesindaco della cittadina Luigi Giordano, a cui si è unito anche l’albenganese Panfilo del gruppo di volontari Cuore Ingauno.

“Abbiamo ripulito la zona da un quantitativo enorme di rifiuti vari, come bottiglie in vetro, lattine, plastica, carta e cartoni, riuniti in 25 grandi sacchi – spiega il vicesindaco di Ceriale -. Inoltre, abbiamo provveduto a radunare gli elementi ingombranti, quali frigoriferi, televisori, lavandini e cose di vario genere. Grazie alla collaborazione di Sat, che ha mandato 2 furgoncini, è già stato rimosso tutto”.

“La zona non è ancora stata ripulita totalmente. Restano macerie, rifiuti edili, vecchi mobili e molto altro. Il tutto verrà radunato e portato via nei prossimi giorni, quando il nostro gruppo farà nuovamente un’uscita per ultimare la pulizia della zona”, conclude Giordano.