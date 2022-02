La varazzina Mariandrea Cesari a “I fatti vostri” su Rai 2: verrà intervistata da Salvo Sottile e Anna Falchi

Continua l’ascesa al successo della varazzina Mariandrea Cesari, che giovedì 17 febbraio sarà ospite a “I fatti vostri”, storico programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 in fascia mattutina, condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi.

“Sono molto emozionata, è una grandissima soddisfazione poter essere intervistata in una trasmissione così importante”, racconta la dodicenne Mariandrea ai microfoni di Savonanews. “Racconterò a Salvo Sottile e Anna Falchi la mia storia, come è nata la mia passione per la recitazione e per la scrittura”. Così la giovanissima attrice e scrittrice darà voce alle sue emozioni e alle sue aspirazioni direttamente dagli studi Rai di Roma, dove sarà ospite della trasmissione televisiva poco dopo le 10 del mattino.

Mariandrea Cesari oggi è un ragazzina di successo, appassionata di recitazione e impegnata nel mondo del cinema e della televisione, ma ha dovuto superare un trauma molto pesante in passato. Infatti, in seguito a una caduta dal trampolino di una piscina a soli 4 anni, ha perso la lingua, recuperata grazie a un delicato intervento di ricostruzione.

Recentemente Mariandrea è stata parte del cast della fiction Canale5 “Storia di una famiglia perbene”, liberamente ispirata al romanzo omonimo di Rosa Ventrella, con la regia di Stefano Reali e Nicola Barnaba, al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Inoltre, ha vinto il premio come talento cinematografico ligure al Salone Orientamenti di Genova, che si è tenuto dal 16 al 18 novembre scorso. Pochi giorni prima di Natale, ha ricevuto una lettera dal Ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi in cui si leggono parole di incoraggiamento per la promessa del cinema varazzina: “La tua storia mi ha commosso - – si legge nella lettera -. Nel congratularmi per il tuo meraviglioso talento e per gli importanti traguardi raggiunti nel mondo della recitazione e della scrittura, ti incoraggio a continuare a coltivare le tue passioni con la stessa forza di volontà e impegno dimostrati fino adesso”.

L’attrice ha appena finito le riprese del cortometraggio dal titolo “Connessa¿”, opera che la vede impegnata anche nella veste di scrittrice, con la sceneggiatura scritta da Mario Iannuziello, Enrico Bonino alla regia e Gianni Mammolotti, candidato al David di Donatello 2018 per Malarazza, quale direttore della fotografia. Il cortometraggio, girato a Varazze, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, è il preludio di un progetto molto articolato e ambizioso con la finalità di produrre e realizzare un film destinato al cinema. “Lo iscriveremo a diversi festival – conclude emozionata Mariandrea - spero riceva dei riconoscimenti”.