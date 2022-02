Loano, dal 1° marzo cambiano le regole per la sosta a pagamento

Dal 1^ marzo 2022 variano le modalità della sosta a pagamento a Loano. Con il cambio del gestore, anche i parcometri saranno sostituiti.

Le tessere che consentono ai residenti e ai titolari di partita Iva di usufruire delle tariffe agevolate non saranno più necessarie: chi era già in possesso della card al momento di iniziare la sosta dovrà semplicemente digitare la targa del proprio veicolo sul tastierino della “macchinetta”, che applicherà la tariffa corrispondente. Per l'automobilista sarà così possibile anche prolungare la sosta senza recarsi allo stesso parcometro e, soprattutto, al veicolo.

L'amministrazione comunale ed il comando di polizia locale invitano gli automobilisti a verificare l'esattezza delle targhe associate alle tessere per essere perfettamente operativi dal 1^ marzo.

Con i nuovi parcometri occorrerà sempre digitare la targa del veicolo: dovranno farlo anche gli automobilisti non residenti o quelli residenti non in possesso di agevolazione tariffaria.

La digitazione della targa renderà non più necessaria l'esposizione, sul cruscotto, del ticket di ricevuta di avvenuto pagamento. Gli agenti di polizia locale e gli ausiliari della sosta potranno verificare la regolarità della sosta negli stalli blu semplicemente digitando il numero di targa del mezzo sui loro tablet.

Continueranno ad essere attive le app Easypark, PaybyPhone e Flowbird; inoltre, sarà possibile pagare la sosta anche con Telepass Pay. Per andare incontro alle esigenze degli automobilisti che dovessero ancora disporre di credito sulla propria tessera, il comando di polizia locale sta predisponendo una serie di attività mirate: uno o più agenti incaricati dislocati presso i parcometri verificheranno e registreranno la cifra residua, che sarà rimborsata; dopodiché ritireranno la card.

L'operazione dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio. Per risolvere ogni dubbio, il comando di polizia locale di Loano ha pubblicato una serie di Faq, consultabili al seguente indirizzo: https://www.plrivieradiponente.it/notizie/loano-nuove-regole-per-la-sosta-apagamento/