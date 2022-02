Alassio perde un altro simbolo dei suoi anni d'oro: addio al barman Ugo Silveri

Piange un'altra storica figura dei suoi anni d'oro Alassio: all'età di 87 anni si è spento lo storico barman Ugo Silveri.

Professionista raffinato e preparato ma anche persona sempre spiritosa che shakerando era solito raccontare barzellette senza mai cadere nella volgarità, aveva iniziato il suo lavoro di barman alla discoteca Tabù di Alassio, meta della gioventù godereccia di quei tempi da fine anni '50 a fine anni '60, quando aprì "Il Boccaccio" in via Londra, divenendone socio.

A metà anni '70 lasciò brevemente il locale per poi ritornarci sino a metà degli anni '80, quando Giancarlo Quadrelli, titolare del "Grand Hotel Diana" e suo amico per via delle frequentazioni al Boccaccio, lo assunse col patto di darsi in servizio reciprocamente del "lei".

E al Diana vi rimase sino a pochissimi anni fa quando, stanco, oltre la giusta età pensionabile, dovette terminare di lavorare.

"Una persona signorile e disponibile verso la clientela - afferma Giancarlo Quadrelli - Lui, i drink che faceva non li vendeva, ma li forniva come se fosse un dono fatto a mano. Commovente il suo congedo: 'Giancarlo, ora che vado in pensione, finalmente posso ridarti del tu!'".

Anche Franco Ferranti, titolare storico del Boccaccio, lo ricorda: "Un grande amico, con lui ho lavorato una vita. Si è sempre comportato con onestà e impegno. Con lui abbiamo gustato il piacere della vita, le plaisir de la vie come dicono i francesi".

Lascia il figlio Davide e il nipote Alessandro: "Ci ha donato una vita piena di allegria".

I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Vincenzo Ferreri ad Alassio alle ore 15 di domani, martedì 15 febbraio.