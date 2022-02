Vado, riaffidati i lavori su via XXV Aprile: ripartono gli interventi

Ripartiranno da lunedì 21 febbraio i lavori di sistemazione degli spazi pubblici di XXV Aprile a Vado Ligure.

Il comune lo scorso 14 settembre aveva risolto il contratto per inadempienza con la ditta che stava effettuando gli interventi in quanto erano stati numerosi i disagi provocati nella gestione e nelle tempistiche. I rallentamenti non erano piaciuti al comune che aveva interrotto così il rapporto contrattuale.

A seguito della risoluzione del contratto, erano stati interpellati progressivamente i soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara con lo scopo di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento e la conclusione dei lavori e in attesa della conclusione dell'iter era stata avviata la messa in sicurezza del cantiere ed il ripristino della segnaletica di cantiere.

"Siamo riusciti ad affidare e a far ripartire i lavori e ci sono ancora circa 600mila euro di interventi per portare a compimento il progetto. Crediamo che sia un intervento importante sia per la riqualificazione che per il rilancio della zona, con l'auspicio che vengano terminati i lavori nel più breve tempo possibile" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Al momento mancherebbe la seconda tranche di interventi per nuovi marciapiedi, illuminazione a led, nuovi parcheggi a pettine e il rifacimento dei sottoservizi.