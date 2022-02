Carcare, nuovo parcheggio in via Barrili. Il sindaco De Vecchi: "Una risposta alle esigenze del quartiere" (VIDEO)

Venticinque parcheggi per auto più due riservati ai disabili e un'area di carico e scarico per le attività produttive della zona. Entro questa settimana verrà aperto il nuovo parcheggio realizzato in via Barrili a Carcare. Un intervento strategico che va a colmare un reale bisogno del quartiere. L'area interessata dai lavori non subiva alcuna modifica dal lontano 1985, anno di realizzazione dei garage sotterranei.

"E' la fine di un percorso iniziato nel biennio 2016/2017 con la predisposizione degli ingressi all'area e la contestuale destinazione di quella gemella a fianco a parco giochi per bambini. Poi sono arrivati i dossi rialzati per evidenziare gli attraversamenti pedonali, i marciapiedi, la sprovincializzazione di via Barrili e via del Collegio, la parallela apertura della variante del Mulino e l'eliminazione del traffico pesante nel centro cittadino - spiega il sindaco Christian De Vecchi All'epoca lungo l'arteria via Barrili-via del Collegio transitavano oltre 500 camion al giorno. Oggi è percorsa solamente dalle auto e da qualche mezzo pesante dotato di permesso speciale".

"La realizzazione di questo parcheggio rappresenta un fatto importante visto che siamo di fronte ad un'area ad alta densità abitativa con parecchie attività produttive - aggiunge il primo cittadino - Si tratta inoltre di un'esigenza manifestata (e inserita nel programma della lista De Vecchi, ndr) durante l'ultima campagna elettorale".

"I lavori termineranno con la segnaletica verticale e orizzontale che verrà realizzata nei prossimi giorni - conclude De Vecchi - L'apertura è prevista per il weekend".