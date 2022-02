Consolidamento della copertura del rio Mulini: la giunta di Vado approva il progetto per gli interventi urgenti

Via libera dalla giunta comunale di Vado Ligure al progetto per gli interventi urgenti per il consolidamento della copertura del rio Mulini nel tratto terminale, per una cifra complessiva di 63mila euro.

La copertura della tombinatura del rio, che corre sotto via Bertola, nel tratto finale in prossimità della confluenza con il torrente Segno, aveva subito infatti un cedimento con sfondellamento di una parte della struttura nel sottostante corso d’acqua.

Il settore lavori pubblici comunali allora era prontamente intervenuto con diversi sopralluoghi dai quali era emersa l’estrema criticità di quasi tutta la tombinatura sia del rio Mulini che del rio Navarrè e il servizio manutenzione insieme alla polizia locale aveva provveduto a transennare i tratti di tombinatura maggiormente pericolanti con lo scopo di evitare pericoli al transito veicolare, considerando che la zona è interessata da un notevole traffico pesante di mezzi che accedono all’area industriale.

Attualmente è stato istituito un senso unico di transito sopra la tombinatura del rio ma lo stesso era stato considerato assolutamente insufficiente sia dal punto di vista viabilistico che dal punto di vista della sicurezza, considerando che si accede ad una azienda ad alto rischio di incidente.

"E' intenzione dell’amministrazione comunale intervenire al più presto al fine di ripristinare l’accesso all’area industriale con i due sensi di marcia di adeguata larghezza per il transito del traffico pesante - spiegano nella delibera di giunta - vista l’urgenza si è pensato ad un intervento provvisorio che non vada a pregiudicare la necessaria messa in sicurezza delle tombinature esistenti, da attuarsi con un intervento di adeguamento definitivo".