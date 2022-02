Carcare, parcheggia in divieto di sosta poi inveisce contro gli agenti della polizia locale

Un automobilista già noto alle forze di polizia, nella mattinata di oggi, ha parcheggiato la propria autovettura in via Brigate Partigiane nel tratto di strada a doppio senso, nonostante la segnaletica di divieto di sosta, davanti al comando di polizia locale di Carcare.



Dopo alcuni minuti, sul posto è intervenuto un operatore per elevare la contravvenzione. Il conducente affacciandosi dall'uscio di una vicina abitazione ha inveito contro l'operatore, senza riconoscere il proprio errore e senza spostare il veicolo.



Le urla hanno attirato sul posto un altro operatore in servizio nei vicini uffici, che avvicinandosi al soggetto in evidente stato di alterazione, ha chiesto allo stesso i documenti per la redazione del verbale, ottenendo un esplicito rifiuto.



Dal comando di polizia locale di Carcare - si legge nella nota - fanno sapere che nei confronti dell’uomo, già noto per altre infrazioni, verranno presi i dovuti provvedimenti ai sensi di legge.