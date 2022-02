Arpal, oggi vento di burrasca forte: emesso avviso

Il Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal ha emesso l’avviso meteo per vento di burrasca forte per tutta la regione e relativo alla giornata di oggi, venerdì 25 febbraio.

Infatti, nella giornata odierna, avremo venti da Nord in rinforzo nel pomeriggio fino a 60-80 km/h su tutte le zone, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli. Su C e sulla burrasca forte ok parte orientale di BE precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato.

Mentre a ponente prevale il sole e sul settore centrale la nuvolosità è piuttosto irregolare, a levante troviamo nubi più diffuse con qualche locale sgocciolio che segue le precipitazioni, molto deboli, che hanno interessato nelle ultime ore locali zone del centro Levante. I venti stanno ruotando dai quadranti settentrionali, per ora ancora deboli mentre il mare è tra mosso e molto mosso. Nella notte la temperatura minima si è registrata a Calizzano (Savona) con -2.6 mentre, alle ore 11.00, la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui raggiunto, 17.3 a Dolcedo (Imperia).

Le previsioni per i prossimi giorni: domani, sabato 26 febbraio, venti da Nord 50-70km/h con rinforzi e raffiche 70-90km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte soprattutto del centro-Ponente (zone ABD); calo dei venti nelle ore centrali. Domenica 27 febbraio, nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.