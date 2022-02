Savona, incontro tra i residenti di Villapiana e la giunta Russo: "Chiediamo iniziative per integrare le comunità straniere"

Iniziative per integrare le comunità straniere, un'assenza di attività culturali, pulizia, una presenza della polizia locale in borghese, rendere più accessibile la biblioteca e un'assenza di servizi igienici.

Questi i temi sollevati nell'incontro tra i residenti di Villapiana e il sindaco Marco Russo con la giunta comunale nella Sms Generale di via San Lorenzo.

"Non c'è scambio tra le comunità, se non avremo fatto un lavoro di integrazione questo quartiere, dove c'è una gran vivibilità, rischia di diventare una periferia come nelle grandi capitali dove si verranno poi a creare problemi di sicurezza" ha spiegato una residente ricordando anche l'assenza di attività culturali.

La rappresentante dell'assemblea antifascista di Villapiana ha ricordato l'attivazione del doposcuola: "Vorrei sentire parlare di cittadinanza attiva, Villapiana è un quartiere che ha sempre reagito su tutto. Voglio fare però due appelli al sindaco: che finanzino le società di mutuo soccorso che rischiano di chiudere e chiedo che il 24 aprile si rifaccia la fiaccolata in via San Lorenzo. Gli incivili non siamo noi".

"Abito da 68 anni in questo quartiere e ho insegnato nelle scuole di via Verdi, sono venuta viste le delusioni del passato perchè non è mai cambiato nulla: come avvenuto a Bologna sarebbe bello che a Savona venisse data la cittadinanza italiana ai bambini stranieri di Savona - continua una cittadina - poi c'è bisogno di una pulizia accurata dal quartiere ci sono escrementi dei cani ovunque, c'è una situazione di indecenza totale".

Per aiutare l'integrazione inoltre c'è chi ha chiesto di effettuare un censimento delle nazionalità con le quali riuscire ad effettuare serate dedicate oltre ad Istituire un ufficio per aiutare i cittadini stranieri per risolvere i problemi burocratici.

Nella zona delle Trincee si registrano le criticità più importanti tanto da dover portare i residenti a richiedere l'installazione delle telecamere e ripristinare le luci distrutte sul ponte che collega con corso Ricci.

"È una vergogna, Via Trincee è un disastro e l'ordine pubblico deve essere gestito dalle forze dell'ordine, giusto coinvolgere la giunta ma il comune e la polizia locale di più non può fare" prosegue un residente.

"La questione del rapporto con le comunità straniere è un tema importantissimo, Villapiana è un bel laboratorio e qua sono già nate esperienze innovative. Sono una ricchezza straordinaria della città e il tema di valorizzarle e entrare in relazione, costruire percorsi di scambio e di comunanza di cose insieme è molto importante - la risposta del sindaco Russo - L'amministrazione deve fare da facilitatore e il mio appello è di continuare a costruire le relazioni che insistono nel quartiere, troverete in noi persone che vorranno facilitare e stimolare questi processi".

"A Villapiana ci sono diverse realtà culturali, puntiamo a far sì che gli eventi si tengano anche nei quartieri, la proposta dell'agenda prevede che sia aperta a 360 gradi l'offerta nella citta" ha continuato il primo cittadino.

"La pulizia straordinaria di tutta la città non ha toccato tutte le aree, come a Villapiana dove sono state pulite alcune vie rispetto ad altre, quello era stato un problema. Dobbiamo cercare di incoraggiarli gli operatori ecologici sono bersaglio di tutta l'insofferenza dei cittadini" ha specificato Russo.