Camion schiaccia auto della Croce Bianca di Albenga contro il guardrail: solo paura per i militi ma mezzo distrutto

Brutta disavventura per la Croce Bianca di Albenga nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, durante un viaggio di trasporto di un paziente per le sue cure oncologiche verso uno dei centri dedicati della nostra regione.

Mentre l'auto dedicata appositamente a questo tipo di servizi si trovava in transito sull'A10, nei pressi di Borghetto Santo Spirito, un mezzo pesante non si è reso conto del suo arrivo nella corsia di sorpasso e, immettendovisi a sua volta per superare la coda di camion, l'ha scontrato "schiacciandola" in morsa col guardrail.

Per i militi a bordo del mezzo di soccorso solo tanta paura senza fortunatamente conseguenze personali, mentre l'auto è stata distrutta su entrambe le fiancate risultando ormai inutilizzabile.

Un duro colpo per tutto il sistema di volontari del savonese, sempre più messo a dura prova da una carenza di militi e dall'usura del parco mezzi delle diverse pubbliche assistenze a seguito dei tanti trasporti degli ultimi due anni di pandemia.

Oltre a essere un episodio che ricorda ancora una volta di più come quello della rete infrastrutturale ligure sia ostacolo anche all'attività sanitaria.