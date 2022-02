Savona, Italexit denuncia il Premier Draghi: "Misure discriminatorie per i cittadini, la pazienza è finita" (FOTO e VIDEO)

Una ventina di persone, circa, oggi pomeriggio a Savona hanno depositato la propria denuncia contro il premier Mario Draghi e l'obbligo vaccinale presentandosi alla caserma provinciale dei carabinieri di via Mentana.

La querela, che si può trovare anche on line, è stata predisposta dal legale Marco Mori del foro di Genova. L'iniziativa è stata organizzata dal movimento 'Italexit per l’Italia', che fa capo a Gianluigi Paragone, per "dire basta alle discriminazioni e restrizioni continue del Governo Draghi".

"Siamo qui per cercare di dare un segnale al Governo Draghi del malcontento che serpeggia tra la gente contro queste misure che di sanitario hanno ben poco e sono fortemente discriminatorie nei confronti dei cittadini. E' ora che il Governo capisca che la misura è colma" ha spiegato il coordinatore provinciale di ItalExit Davide Quattrocchio.

"Lo stato di emergenza scadrà il 31 marzo però hanno già previsto di prolungare invece le misure dell'obbligo vaccinale, del green pass e quasi all'unanimità, ci vediamo dove sia la democrazia, in un Parlamento che vota un provvedimento simile con 372 voti a favore e 40 contrari - prosegue Quattrocchio - il malessere cresce ed è importante, le persone sono stufe di queste misure e cercano di fare in modo che ci sia un cambiamento"

Lo scorso 5 febbraio inoltre, il coordinatore regionale Fabio Montorro insieme a Quattrocchio avevano presentato una denuncia contro il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per aver dichiarato in televisione, riferendosi ai novax, "Vi renderemo la vita difficile".