La notte scorsa i carabinieri della stazione di Millesimo e dell'aliquota radiomobile di Cairo Montenotte hanno deferito in stato di libertà un cittadino tunisino del 1983, pregiudicato, residente a Savona, per aver ferito con un coltello, a seguito di un litigio per futili motivi, un cittadino del Bangladesh classe 2003.

Al giovane, residente a Cairo Montenotte, sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 giorni.