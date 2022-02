Resistenza a pubblico ufficiale, a Savona in manette un 34enne dopo una lite in corso Tardy e Benech

Ieri pomeriggio, a Savona, i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 34enne con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Verso le 16.40 di ieri infatti sono giunte sul numero di emergenza 112 diverse segnalazioni da parte di più utenti per un'accesa lite scoppiata tra due individui in corso Tardy e Benech. Una volta sul posto, l’equipaggio della volante ha individuato due persone che si scambiavano epiteti con fare aggressivo e si avvicinavano l'un l’altro cercando il contatto fisico, tanto che gli agenti sono dovuti intervenire per separarli.

Nonostante il frapporsi degli operatori uno dei contendenti ha continuato nei suoi tentativi di colpire l'altro e, non riuscendo, si è scagliato contro un poliziotto che a fatica è riuscito a contenerlo.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.