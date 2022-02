Elezioni Cairo, pronto il summit del centrodestra: al tavolo non è previsto Toti

Come già annunciato, lunedì 28 febbraio la coalizione di centrodestra si riunirà per definire gli assetti per le prossime elezioni comunali di Cairo Montenotte e Chiavari come avvenuto a Genova e La Spezia e anche in questa occasione non ci sarà il leader di Cambiamo, presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Nel pomeriggio di inizio settimana si svolgerà infatti il summit nel comune valbormidese al quale parteciperanno i coordinatori regionali della Lega Edoardo Rixi, di Fratelli d'Italia Matteo Rosso, di Forza Italia Carlo Bagnasco, Noi con l'Italia Andrea Costa e Udc Umberto Calcagno (Udc), accompagnati dai coordinatori locali. All’ordine del giorno ci sarò la scelta del candidato sindaco e le alleanze.

La scorsa settimana era scattata la polemica nata dalle parole del senatore e commissario provinciale leghista Paolo Ripamonti che aveva chiesto a Cambiamo di chiedere alla città se il nome del sindaco uscente totiano Paolo Lambertini sia quello adatto da ricandidare, con la pronta risposta di Mauro Demichelis, coordinatore Provinciale e Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di "Cambiamo! con Toti" che avevano chiesto se "l'esponente del carroccio parla a titolo personale o questa è la posizione del partito in provincia di Savona? I Consiglieri Regionali della Lega Brunello Brunetto e Stefano Mai si riconoscono in queste dichiarazioni? L'onorevole Edoardo Rixi, Segretario Regionale della Lega, le sottoscrive?".

"Fino a quell’incontro ogni ricostruzione, polemica, ipotesi o retroscena su nomi e candidati lascia il tempo che trova" avevano risposto dalla Lega.