Albenga, il Pd chiede le dimissioni di Distilo: "Ha messo davanti i propri malumori e problemi personali alla gestione della città"

"Una cosa che in politica è necessaria è avere un profondo rispetto per le istituzioni. Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo assistito ad un irrituale monologo del presidente del consiglio Diego Distilo il quale dopo avere esternato suoi pensieri, palesato l’uscita dalla maggioranza e portato avanti un j’accuse per più di mezzora, ha abbandonato l’aula, senza permettere a nessuno di poter controbattere le sue esternazioni". Così, attraverso una nota stampa, il Pd di Albenga.

"I problemi a riguardo sono molteplici - prosegue la nota - il consiglio comunale è il luogo dove devono essere discussi i problemi e le politiche per la città e non un palcoscenico dal quale portare avanti proclami o accuse e personalismi. Abbandonare l’aula da presidente del consiglio senza giustificata motivazione alcuna non solo è inopportuno ed irrituale ma è uno schiaffo alle istituzioni inaccettabile. Diego Distilo ha messo davanti i propri malumori e problemi personali alla gestione della città di Albenga. Dopo questa plateale dimostrazione di inadeguatezza al ruolo di presidente di un così importante consiglio comunale, ci aspettavamo che dai suoi proclami sarebbero seguite delle dimissioni, per questo abbiamo aspettato fino ad oggi ad esternare pubblicamente il nostro pensiero".

'Oggi inoltre viviamo in un momento in cui ad Albenga si cerca l’unità di tutti i gruppi politici in preparazione della lotta per il nostro ospedale. Le dichiarazioni di ieri di Diego Distilo sono un ennesimo schiaffo inaccettabile che va contro questo tentativo. Evidentemente abbiamo sopravvalutato la classe politica con cui ci dobbiamo raffrontare e che invece sta dimostrando un improbabile attaccamento alla poltrona, ed alla indennità a lei legata, che nessuno può accettare. Un brutto esempio di come si fa politica compreso ormai da tutti. Le parole rivolte ieri al sindaco Tomatis sono le stesse che rivolse ai suoi ex alleati di destra. Ora le rivolge alla maggioranza. Se Distilo riesce a litigare con tutti dove sarà il problema?"