Pane come nutrimento, pane come pace, pane come donna. Ad Albissola una raccolta fondi a favore dello Sportello Antiviolenza Alda Merini

Il pane. Nutrimento primitivo e ancestrale che unisce popoli e culture diatopicamente e diacronicamente.

Il pane. Frutto di fatica, lavoro e pazienza.

Il pane. Simbolo di unità, amore e pace.

Mauro Granone de “La Pescheria degli Artisti” ad Albissola Marina, in corso Bigliati, il pane lo conosce bene. Ogni giorno vede compiersi il piccolo miracolo della lievitazione da farine artigianali, ogni giorno imprime le sue dita sulle focacce e sulle pagnotte che accompagneranno il lussureggiante pesce fresco del suo banco.

E ha deciso che proprio il pane sarebbe stato protagonista della iniziativa “Donna come il pane”, nella quale ha deciso di omaggiare la giornata internazionale per la donna raccogliendo fondi a favore dello Sportello Antiviolenza Alda Merini.

I clienti di Mauro dal primo marzo al quindici marzo , a fine pasto verranno omaggiati di un sacchetto di pane speciale e potranno lasciare la propria offerta a favore dello sportello.

Pane come nutrimento, quindi, pane come donna, pane come Pace.