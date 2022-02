Alassio si mobilita per la pace: il Comune pronto a tingersi con i colori dell'Ucraina

Da questa sera la sede municipale di Alassio sarà illuminata con i colori della bandiera ucraina.

"E' solo un atto simbolico - spiega il primo cittadino, Marco Melgrati - ma è per noi un modo per manifestare la nostra vicinanza alle vittime della guerra. Un segnale più tangibile è però stato coordinato dalla Protezione Civile di Alassio. Per tre giorni a partire da domani è possibile portare presso la sede presso il mercato coperto in Via della Chiusette generi di prima necessità: scatolame, bevande e cibi per bambini, farmaci e presidi sanitari, vestiti invernali e coperte. Giovedì passerà un autobus diretto in Ucraina che porterà alla frontiera con la Romania i primi aiuti che saranno distribuiti in zona di guerra".