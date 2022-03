Ad Alassio un confronto in biblioteca su turismo, incentivi, balneari: appuntamento mercoledì 2 marzo

L’Amministrazione Comunale di Alassio in collaborazione con il Circolo cittadino di Fratelli D’Italia “Baia del Sole” organizza un confronto con tutte le categorie del settore turistico e commerciale del tessuto cittadino che avrà luogo mercoledì 2 marzo alle ore 10:30 presso l'Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica alassina.

L’incontro sarà moderato dal Destination Manager del Comune di Alassio e si articolerà su temi quali "La ripresa del turismo in Liguria e a livello nazionale - le iniziative a livello locale e regionale"; "Incentivi e bandi per sostenere le imprese turistiche dopo la pandemia a livello regionale ed europeo" e "La salvaguardia delle imprese balneari dopo la sentenza n. 17/2021 in adunanza plenaria del Consiglio di Stato e iniziative a livello regionale, nazionale ed europeo".