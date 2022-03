Albenga: sold out per il week end dedicato alla Bagna Cauda dell’Osteria del Tempo Stretto

Tutto esaurito per la prima serata dedicata alla Bagna Cauda dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga. Accompagnata da verdure di stagione crude e cotte, questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, è stato servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa. Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff dell’osteria è stato accompagnato dai racconti dei giornalisti Stefano Pezzini e Claudio Porchia, che hanno parlato delle origini di questa preparazione tipica del Piemonte, ma realizzata con prodotti liguri come l’olio e le acciughe. Ideale per le serate fredde, più che un piatto, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato da vini rossi giovani e generosi come la Barbera, che con il suo profumo lieve e floreale ed il sapore sapido è l’abbinamento perfetto con la bagna cauda.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per venerdì 11 marzo con il Tartufo Nero Pregiato ed un’ospite d’eccezione la giornalista ed esperta di Galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca.

Questo il calendario per gustare piatti deliziosi preparati dalla chef Cinzia Chiappori e scoprire storia, cultura e tradizioni, che tutto il mondo ci invidia:

• Venerdì 11 marzo Il Tartufo Nero Pregiato con il “trifolao” Ezio Costa di Monchiero (CN)

• Venerdì 18 marzo Il Carciofo violetto d’Albenga

• Venerdì 25 marzo Stoccafisso e Baccalà

Questo il menù di venerdì 11 marzo

Menù "Tartufo Nero Pregiato"

Drink di benvenuto al rosmarino

Tuorlo d'uovo impanato e fritto, crema di parmigiano, funghi e tartufo nero pregiato

Risotto al castelmagno con tartufo nero pregiato

Cipolla cotta nel sale con bocconcini di salsiccia e tartufo nero pregiato

Budino al miele speziato

Vini: Barbera d'Alba Superiore e Nebbiolo d'Alba della vigna Bricco Barone dell’azienda Agricola Filippo Costa Monchiero (CN)

Storytelling a cura della giornalista Barbara Ronchi della Rocca esperta di galateo

60€ vini e bevande incluse

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.