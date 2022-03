"Una panchina per te, una panchina per tutte". A Loano letture e testimonianze per dimostrarsi vicini alle donne in difficoltà

Una giovane coppia di sposi abbandona la città distrutta e con sé porta, su una vecchia carriola, il feretro di un parente.

Dei bambini salutano dai finestrini del treno i loro papà, che con orgoglio e coraggio resteranno a difendere le loro case, la loro patria.

Una bambina di soli 4 anni abbraccia il suo peluche, piange e dice che non vuole morire.

Accanto a tutti loro donne e madri che nello sguardo hanno la disperazione di chi non ha più niente da offrire, se non il calore di un abbraccio.

Sono immagini struggenti da cui non riusciamo a liberarci. Orrori che conosciamo anche fin troppo bene perché da sempre accompagnano i conflitti, la violenza, i soprusi delle molte guerre che dilaniano il nostro mondo.

E’ impossibile restare indifferenti, ma è ancor più necessario stringersi in un abbraccio comune che non solo testimoni il rifiuto della guerra, ma che soprattutto dia coraggio e manifesti vicinanza e solidarietà a chi quella guerra e questi orrori li sta vivendo in prima linea, sulla propria pelle.

Da questo sentire nasce spontaneamente l’iniziativa ”Una panchina per te, una panchina per tutte”, che è anche un’esigenza, ovvero quella di cogliere l’ 8 marzo, Giornata internazionale della donna, come occasione per riunirsi in questo abbraccio e dare voce al nostro personalissimo coro: “Non siete sole, vi siamo vicine”.

Forse non si ricorda mai abbastanza che l’8 marzo è da sempre una giornata dedicata ai diritti di genere, e che proprio in questa giornata, a partire dai sacrifici che molte donne hanno affrontato e tuttora affrontano quotidianamente, si commemora e a volte si invoca un percorso storico, in parte compiuto, in parte ancora da compiere, di conquiste sociali oltre che politiche ed economiche.

Per ridare un senso concreto alle parole e agli appelli che spesso in questa occasione si sprecano, ecco l’idea di un incontro che parte dalle donne ma si rivolge a tutte le persone della nostra comunità che vorranno essere presenti.

Il ritrovo scelto è la “Panchina Rossa” che l’Amministrazione di Loano, con grande sensibilità, ha posizionato nel palmeto di Corso Roma, vicino alla Civica Biblioteca. Un luogo fortemente simbolico che rappresenta il vuoto lasciato da ogni donna portata via dalla violenza e che in questo caso speriamo di poter riempire della presenza di altrettante donne e persone che come noi vogliono combattere qualsiasi storia di sopruso, paura, sofferenza, denunciando qualunque violazione dei diritti umani e della libertà.

Sarà un incontro informale, un dialogo libero e aperto, contraddistinto da momenti di scambio e riflessione, letture di poesie o testi, e speriamo anche testimonianze dirette se avremo la partecipazione di donne che si occupano in prima persone di diritti civili o di sostegno e assistenza a tutte le vittime di violenza.

"Non sappiamo cosa nascerà, ma siamo certe che sarà importante esserci. Anche da una piccola comunità possono nascere grandi gesti di solidarietà" affermano dall'organizzazione.

Un piccolo quaderno sarà a disposizione per la raccolta delle voci di tutti coloro che si uniranno e animeranno la nostra iniziativa. Chiunque lo desideri potrà portare un rametto di mimosa o i colori delle bandiere dell’ Ucraina e della Pace.

L’appuntamento è per martedì 8 marzo, dalle ore 15 alle 17, presso la “Panchina Rossa” di Corso Roma, Loano, vicino alla Civica Biblioteca.