Albisola, tre progetti per le scuole e lo sport: il comune prova ad "acciuffare" dai fondi Pnrr 2 milioni e 300mila euro

Nella foto l'asilo di Via De Rege, presentato un progetto per l'ampliamento e la sistemazione

Tre progetti sia per il mondo della scuola che per lo sport albisolese.

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore nel corso degli ultimi mesi ha monitorato gli avvisi dei bandi e finanziamenti del PNRR in via di pubblicazione da parte del Governo con lo scopo di intercettare le opportunità, in diversi ambiti tematici, e ottenere risorse da investire sul territorio. La Giunta albisolese, nelle sedute delle ultime settimane, ha infatti approvato tre progetti da candidare agli avvisi del PNRR.

Il primo riguarda la riqualificazione del complesso comunale di atletica leggera “G.Fazzina” che prevede interventi di manutenzione straordinaria (il rifacimento della pista e delle tribune), di abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico (attinenti all’immobile della palestra dell’impianto) con un importo complessivo dell'intervento di 480mila euro. Si tratta progetto candidato all’avviso Pubblico per aumentare l'offerta di attività sportive a scuola erogato dal Ministero dell’Istruzione.

Un altro progetto riguarda la realizzazione di una nuova palestra in località La Massa vicino al Palazzetto dello Sport “A. Besio” per una cifra totale di un milione e 92mila euro.

Il terzo si concentra invece sull'ampliamento e la sistemazione delle aree esterne del nuovo asilo di Via De Rege/Corso Ferrari che prevede la costruzione di nuovi moduli e spazi per ospitare tutte le sezioni, al momento presenti negli spazi della succursale di via San Pietro, per un importo complessivo dell'intervento 723mila 460 euro. Il progetto è candidato all’avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia 0-6 anni.

"Si tratta di importanti opportunità da cercare di perseguire per reperire risorse per sviluppare importanti progetti sul territorio che si pone in linea con gli impegni assunti con il nostro programma elettorale ovvero la volontà di di ricerca di fondi pubblici e privati, nazionali o europei - dice l'assessore Sara Brizzo - Il sindaco e la giunta ringraziano gli uffici e i professionisti che hanno contribuito alla redazione dei progetti per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso per rispettare le scadenze".