"Fermate la guerra!": in piazza Italia a Loano il flash-mob degli studenti dell'Istituto Falcone (FOTO)

Questa mattina gli studenti dell'Istituto Falcone di Loano hanno dato vita ad un flash-mob di protesta contro la guerra in Ucraina.

L'iniziativa si è svolta in contemporanea con le analoghe manifestazioni in programma in oltre venti comuni liguri: migliaia di studenti dai 6 ai 19 anni hanno infatti dato vita ad un gigantesco flash mob chiedendo alla cittadinanza dei loro comuni di fermarsi a riflettere sul valore assoluto della pace e sul futuro che stiamo lasciando alle nuove generazioni.

A Loano, le classi dell'istituto superiore si sono ritrovate in piazza Italia e, insieme ai docenti e alle autorità cittadine, hanno letto brani e poesie in ligua italiana ed in lingua ucraina. Successivamente è stata data vita ad un “coro” di pace e attraverso l'utilizzo di alcuni cartelli colorati di blu e giallo è stata riprodotta la bandiera dell'Ucraina.

"'Fermate la guerra!'. Lo hanno chiesto a gran voce gli studenti dell'Istituto Falcone Loano che questa mattina hanno dato vita, in piazza Italia, ad un flash-mob per protestare contro l'invasione russa in Ucraina. Presenti anche il sindaco Luca Lettieri, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e del comando di Polizia Locale" si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune loanese.