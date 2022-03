Questo pomeriggio si è verificato un incidente in via Verdi a Savona. Secondo quanto riferito, l’uomo, alla guida della sua auto, ha scontrato una vettura in sosta. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15 e subito la macchina dei soccorsi si è attivata.

Sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Oro che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.