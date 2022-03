Coronavirus, in Liguria 517 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: tasso di positività sempre elevato

Situazione Covid-19 in Liguria: tasso di positività sempre elevato, anche se oggi i numeri sono come ogni lunedì inferiori per il classico calo dei tamponi nel primo giorno della settimana.

Sono infatti 517 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 3.950 tamponi effettuati (1.241 molecolari e 2.709 test rapidi antigenici), uno ogni 7,64 pari al 13,08%.

Nell'imperiese sono stati 25 i nuovi positivi, rispetto ai 109 di Savona, 297 di Genova e 85 dello spezzino. Lieve aumento dei ricoverati mentre non si registrano fortunatamente decessi.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.319.078 (+1.692)