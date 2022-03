Meteo, chiusa l'allerta gialla: 24 cm di neve sul Monte Settepani

Si è chiusa alle ore 12 l'allerta gialla per neve per la zona D (versanti padani di Ponente). Tra la notte e le prime ore della giornata la regione è stata interessata da deboli precipitazioni sparse con nevicate che hanno interessato le zone interne generalmente sopra gli 800 metri: accumulo massimo di 24 centimetri a Monte Settepani (1375 metri nel comune di Osiglia dove è stata registrata anche la temperatura minima della notte con -4.2) 9 centimetri a Verdeggia (Triora, Imperia), 6 a Urbe Vara Superiore (Savona).

Per quanto riguarda le cumulate piovose da segnalare i 20.4 millimetri di Carpe Case Garoni nel comune di Toirano (Savona).

I venti sono settentrionali, localmente anche forti con Alassio che nella notte ha toccato 79.9 km/h mentre il mare è molto mosso o localmente agitato. Da segnalare le temperature, piuttosto basse anche lungo la costa: alle ore 11.30 la stazione di Genova Centro Funzionale segnava 7.8 gradi.

Questo, dunque, il bollettino di vigilanza meteorologica emessa in mattinata dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal: oggi, lunedì 14 marzo, venti da Nord, Nord-Est 40-50km/h su A con rinforzi e raffiche sui capi; su BD venti localmente forti in serata; domani, martedì 15 marzo, venti localmente forti (40-50km/h) da Nord in mattinata su BDE, da Nord-Est sui capi di A. Mare molto mosso anche sottocosta ad Ovest di Capo mele; mercoledì 16 marzo, nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.