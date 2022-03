Albenga, potatura straordinaria in via Giotto (FOTO)

Come promesso all'Istituto d’Istruzione Superiore Agrario “Giancardi-Galilei-Aicardi” il comune di Albenga ha provveduto a pulire tutta l’area di via Giotto confinante con la scuola e potare i pini che ostacolavano il passaggio e la visuale.

Afferma l’assessore all'ambiente e al verde pubblico Gianni Pollio: “Voglio ringraziare il responsabile del verde pubblico Marco Scianda e il suo team per il lavoro che stanno svolgendo sull'area in questione. Si tratta di una squadra che lavora molto bene così come dimostrato da quando mi occupo di questo assessorato. I prossimi interventi saranno in via Don Isola e poi ci occuperemo di Campochiesa".