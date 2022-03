"Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro": a Savona assemblea provinciale promossa dai sindacati

"È bastato che la morsa della pandemia allentasse lievemente la sua presa e consentisse di riprendere in modo più regolare tutte le attività lavorative, con i ritmi e i carichi di lavoro di sempre, che il dramma delle morti sul lavoro, per cause diverse dal Covid, si riproponesse con la tragica “ordinaria” frequenza". Cosi commentano in una nota Cgil, Cisl e Uil Savona.

"In questo momento in cui per il nostro Paese risultano prioritarie la ripresa e la ripartenza, va alzata ulteriormente l’attenzione sulle misure di prevenzione e protezione e sul rispetto della normativa poiché un lavoratore o una lavoratrice che escono di casa per andare a lavorare hanno il diritto di tornarci sani e salvi: la vita delle persone deve essere un valore collettivo superiore al profitto".

Per questo motivo, per dire ancora una volta basta agli infortuni e alle morti sul lavoro delineando precisi interventi d’azione, individuando soggetti e ambiti che concretizzino quanto urgente e necessario, mercoledì 16 marzo a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Mostre del Palazzo della provincia di Savona in via Sormano Cgil, Cisl e Uil Savona svolgeranno un'assemblea provinciale alla presenza dei segretari generali Andrea Pasa, Simone Pesce e Giovanni Mazziotta all'insegna del monito "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro".

"All'assemblea parteciperanno i rappresentanti RSA/RSU – RLS/RLST di tutta la Provincia di Savona poichè è grazie a loro e attraverso di loro, impegnati ogni giorno sui posti di lavoro, che il cambiamento a cui il sindacato ambisce potrà realizzarsi, agendo soprattutto con la contrattazione, il presidio e l’impegno di energie fisiche e intellettuali. Non, quindi, un momento solo per dire basta, ma l’avvio di una campagna di reazione, fatta di iniziative territoriali, analisi e richieste concrete agli organi di vigilanza e controllo Provinciali nella cornice dei temi espressi nella piattaforma nazionale" concludono i sindacati.

L’iniziativa andrà anche in diretta social su Facebook sui canali di Cgil, Cisl e Uil Savona.